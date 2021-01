Cidades Policiais são réus por matar sobrinho de ex-primeira dama de Itaberaí Themison teria sido executado com tiro na cabeça, a curta distância, por ter orquestrado dois assaltos violentos contra a tia. PMs dizem que houve confronto

Seis policiais militares teriam executado Themison Eterno Vieira, de 30 anos, e forjado a cena do crime para simular um confronto, no dia 20 de dezembro de 2019. É o que aponta denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO) acatada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) em dezembro do ano passado. O crime ocorreu dentro do apartamento da vítima, em Inhumas, Região...