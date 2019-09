Cidades Policiais que estavam com soldado morto em serviço prestam depoimento, em Aparecida de Goiânia Três militares foram ouvidos pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) do município, na manhã desta quarta-feira (25). Walisson Miranda foi atingido por um tiro na cabeça no último domingo (22), durante ronda

Na manhã desta quarta-feira (25), prestaram depoimento os três policiais militares do Comando de Patrulhamento Especializado (CPE) da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) que estavam com o soldado Walisson Miranda Costa, de 28 anos, no veículo em que ele foi morto com um tiro na cabeça, na última segunda-feira (23). As oitivas foram feitas pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH)...