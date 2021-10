Cidades Policiais penais fazem manifestação na porta da Secretaria de Segurança Pública, em Goiânia Profissionais reivindicam progressões e promoções que, segundo a categoria, não ocorrem desde 2013

Policiais penais realizam uma manifestação na tarde desta quinta-feira (14) na porta da Secretaria de Estado Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), na Avenida Anhanguera, no setor Aeroviário, em Goiânia. A estimativa dos organizadores é que 500 profissionais estejam no local. A categoria reivindica promoções e progressões que, segundo o presidente do Sindicato dos Se...