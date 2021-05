Cidades Policiais penais do Estado de Goiás farão manifestação em frente ao Complexo Prisional de Aparecida Os serviços poderão ser paralisados após assembleia, marcada para quinta-feira (13)

A Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás (ASPPEGO) anunciou nesta quarta-feira (12) que haverá uma manifestação da categoria em frente ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a partir de 7h de quinta-feira (13). Os serviços poderão ser paralisados após assembleia. De acordo com o Sindicato, as principais reivindicações são: promoção dos polici...