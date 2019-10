Cidades Policiais militares encontram homem quase sem vida, às margens de rio, em Formosa Vítima de aproximadamente 50 anos foi encaminhada a hospital, mas não resistiu

Um homem de aproximadamente 50 anos foi resgatado na tarde desta segunda-feira (14), no Lago Feio, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. A vítima, que ainda estava com vida, foi encontrada por dois policiais militares em patrulhamento e encaminhada, pelo Corpo de Bombeiros, ao Hospital Municipal de Formosa. Várias tentativas de reanimação foram realizadas, mas e...