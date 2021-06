Cidades Policiais e cão farejador voltam para local com gruta à procura de rastros de Lázaro Barbosa Esta área vistoriada neste domingo é conhecia como Recanto da Paz. Nenhum helicóptero sobrevoou a região desde cedo até o início da tarde

Dois moradores teriam visto o fugitivo no sábado. PM fez busca intensa na região no dia da denúncia, mas agora procura por indícios de que o criminoso passou pelo local Equipes da Polícia Militar e Bombeiros voltaram a vasculhar a última área em que Lázaro Barbosa teria sido visto na zona rural de Cocalzinho de Goiás, próximo da divisa com Águas Lindas, na tarde ...