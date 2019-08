Cidades Policiais de Goiás são homenageados por prisão de suspeito de matar ex companheira em 2008 Familiares e amigos da vítima agradeceram a agentes por encontrarem o suspeito

A família de Ariane Irene Lemes Vieira, vítima de feminicídio em 2008, fez uma homenagem à Polícia Civil pela resolução do caso na manhã desta quinta-feira (1º), quando o suspeito do crime, Flávio Antônio Oliveira, foi apresentado na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). Os familiares e amigos de Ariane compareceram ao complexo de delegacias, no Set...