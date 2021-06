Cidades Policiais da Força Nacional vão reforçar as buscas por Lázaro Barbosa em Goiás Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, explicou que cerca de 20 militares serão enviados para Girassol

Atualizada às 13h31. Aproximadamente 20 policiais da Força Nacional de Segurança Pública irão auxiliar nas buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, suspeito de matar 4 integrantes de uma mesma família em uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal (DF) e de uma morte em Goiás. Os militares devem chegar, nesta quinta-feira (17), ao posto de comando instalado no Distrito de Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás. Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miran...