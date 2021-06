Atualizada às 16h de 17/06/2021

Policias tiveram acesso nesta quinta-feira (17) a um vídeo do circuito interno de uma residência no distrito de Girassol, município de Cocalzinho de Goiás. Nas imagens um homem aparece rondando a residência, se escondendo na cerca e indo embora depois.

Os investigadores trabalham com a hipótese de se tratar de Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, suspeito de matar quatro integrantes da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), na semana passada. Hoje é o nono dia de buscas pelo homem.

A rua em que foi feita essa imagem fica da frente para uma mata que compõe um grande vale que se estende até a rodovia BR-070, no Setor Itamar 2. O vale é conhecido como Clube do Major.

De acordo com moradores ouvidos pela reportagem, por volta das 7 horas desta quinta-feira uma mulher passeava com o cachorro quando se deparou com um homem que ela diz ser Lázaro. O homem teria corrido para a mata. A mulher não tinha sinal de celular e, por isso, foi até o posto da polícia avisar que havia visto o suspeito.

Na última terça-feira (15), os policiais ficaram próximos de capturar o suspeito momentos depois de ele fazer uma família refém em Edilândia. Houve troca de tiros e um policial foi ferido de raspão no rosto. Lázaro conseguiu escapar.

