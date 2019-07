A Polícia Civil transferiu para serviços “exclusivamente internos e administrativos” sete agentes e um escrivão envolvidos em um tiroteio durante uma festa de confraternização entre policiais na noite da última sexta-feira (12), em uma casa no Setor Morais, região central de Goiânia. Na ocasião, testemunhas dizem ter ouvido ao menos 16 disparos.

Conforme o POPULAR mostrou com exclusividade na segunda-feira (15), a Polícia Militar foi chamada na sexta-feira à noite por causa dos tiros e quando chegou ao local encontrou cinco estojos e um projétil de pistola ponto 40. Quando os militares chegaram, encontraram três viaturas da Polícia Civil no local e num primeiro momento foram impedidos de entrar na residência onde ocorria a confraternização.

Em documento assinado pelo delegado-geral da Polícia Civil, Odair José Soares, na data de quarta-feira (17), consta que a confusão envolveu policiais civis do Grupo Tático 3 (GT3), do Grupo Antirroubo a Banco (GAB), da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) e da 1ª Regional da Polícia Civil de Goiânia. Estes policiais “desentenderam-se e protagonizaram grave contenda, a qual resultara em violência física e disparos de arma de fogo”, conforme relata a portaria assinada por Odair José.

A alocação dos policiais para funções administrativas está baseada no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis (Lei estadual 10.460, de 1988) e, segundo a portaria, a natureza do cargo público extrapola o âmbito profissional, exigindo dos servidores um “comportamento probo, honesto, escorreito e sério”.

Na portaria, o delegado frisa que a medida não significa um julgamento prévio da responsabilidade dos policiais transferidos, e que isso cabe à Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil. Trata-se então de uma providência preventiva para “preservar a imagem da Instituição Polícia Civil” e evitar “danos colaterais ainda mais graves”.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Polícia Civil voltou a dizer que a corregedoria abriu um procedimento investigatório ainda no sábado para apurar os disparos e que não houve registro de feridos.

Ainda segundo a nota, os envolvidos foram realocados “até a devida apuração do episódio”. “A Polícia Civil reforça que não compactua com nenhum desvio de conduta praticado por policial civil, seja durante o expediente de trabalho ou período de descanso”, informou por meio de nota. A resposta é praticamente a mesma enviada no começo da semana quando O POPULAR noticiou sobre o tiroteio.