Cidades Policiais agridem moradores durante festa em Cidade Ocidental Imagens registradas por testemunhas mostram homens e mulher sendo agredidos com chutes e tapas em residência. PM-GO afirmou que caso será apurado

A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) irá apurar o caso de agressão de policiais a moradores que realizavam uma festa em uma residência em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, na tarde do último domingo (22). Imagens registradas por testemunhas mostram o momento da ação. Dois homens foram agredidos com chutes e socos e uma mulher foi atingida por tapas e caiu n...