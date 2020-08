Cidades Políticos afirmam que ter o nome falado por padre Robson durante Festa de Trindade era um 'ganho' Políticos ouvidos pelo POPULAR aceitaram falar sobre a influência política do padre Robson de Oliveira sob a condição de anonimato

“Ter seu nome falado como apoiador da festa pelo padre Robson era um ganho político também”, afirma um político experiente radicado em Goiânia sobre a importância do ex-reitor do Santuário Basílica Divino Pai Eterno e a Festa de Trindade, que ocorre anualmente entre maio e junho. A missa solene, que ocorria no último domingo do evento, ficou caracterizada, sobretudo e...