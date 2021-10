Cidades Polícias de Goiás e Mato Grosso prendem quatro suspeitos de quadrilha especializada em tráfico Seis mandados de busca e apreensão também foram realizados

As Polícias de Goiás e de Mato Grosso deflagraram nesta quarta-feira (27) a Operação Safe Border contra uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, roubos e homicídios. No total, quatro suspeitos foram detidos de forma preventiva e seis mandados de busca e apreensão foram realizados. As investigações apontam atuação de membros de duas facções no esquema. A ação d...