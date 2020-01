Cidades Polícia vai investigar horário de socorro a jovens atingidos em ação da PM, em Trindade Socorro médico para irmãos foi acionado cerca de 1h30 após suposto confronto. Policiais militares dizem que apuravam possível tráfico de droga. Família nega

A Polícia Civil vai investigar porque os policiais militares envolvidos no suposto confronto com os irmãos Victor de Paula Araújo, de 21 anos, e Kalebe, de 18, em uma residência no Setor Maysa II, em Trindade, acionaram o socorro médico para os dois apenas cerca de 1h30 após a ocorrência policial. A ação policial teria ocorrido por volta de 11h50. Já os bombeiros dizem...