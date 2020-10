Cidades Polícia vai acionar judicialmente Ifood para obter informações sobre caso de racismo em Goiânia Delegacia que cuida do caso considera que dados repassados pelo aplicativo não auxiliaram nas investigações. Representação vai solicitar multa diária até resposta da plataforma

A Polícia Civil de Goiás irá acionar a Justiça contra o aplicativo Ifood em desdobramento do caso de racismo registrado no início da semana em Goiânia. A Polícia Civil afirma em nota que as informações prestadas pela plataforma não colaboraram com as investigações e que novos dados são necessários. Em razão disso, a Delegacia Estadual de Repressão ...