Cidades Polícia usa drones com infravermelho para localizar suspeito de chacina Capaz de identificar movimentos no meio da mata, a tecnologia está sendo usada principalmente à noite

Na perseguição a Lázaro Barbosa de Sousa, 32, acusado de assassinar brutalmente uma família no Distrito Federal, a polícia recorreu a drones equipados com infravermelho. Capaz de identificar movimentos no meio da mata, a tecnologia está sendo usada principalmente à noite. É nesse período, afirma a coordenação da força-tarefa, que Sousa abandona os lugares onde s...