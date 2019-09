Cidades Polícia Técnico-Científica vistoria avião que caiu e matou duas pessoas em Rio Verde Equipe coletou documentos e iniciou as análises para descobrir as causas do acidente

Os peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram ainda na sexta-feira (13) e neste sábado (14), no local onde aconteceu o acidente com a aeronave Cozy Mark I, que caiu e matou duas pessoas em Rio Verde. A equipe vistoriou o avião, coletou documentos, fizeram exames nas duas vítimas fatais e iniciaram as análises para descobrir as causas do acidente. O diário de bor...