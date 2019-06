Cidades Polícia resgata mais de 200 aves de rinha de galo em Goiânia No setor Jardim das Hortênsias foram encontrados também remédios, esporas artificiais e tablados para brigas

Após denúncia anônima de crime ambiental, a Polícia Militar (PM) encontrou no setor Jardim das Hortênsias, próximo da GO-080, em Goiânia, uma rinha de galos. No local, mais de 200 aves maltratadas foram resgatadas nessa segunda-feira (3). Segundo as informações da PM, também foram encontrados no imóvel medicamentos para tratar as feridas dos animais, protetores de bic...