Cidades Polícia resgata jovem mantida refém pelo namorado dentro de carro na BR-153, em Goiânia Segundo relato da vítima aos policiais, o jovem a agrediu com um soco no rosto e quebrou o celular dela

Após uma informação de sequestro, uma equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) resgatou, na noite deste sábado (29), uma jovem, de 22 anos, que de acordo com a corporação, era mantida refém pelo namorado, de 23, dentro de um Toyota Corolla, na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. Assim que receberam a informação, os policiais foram até a rodo...