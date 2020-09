Cidades Polícia recupera equipamentos furtados de hospital particular em Goiânia Concentradores de oxigênio foram localizados em uma residência no Setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia

Onze equipamentos avaliados em mais de R$ 30 mil que haviam sido furtados do Hospital Lúcio Rabelo, em Goiânia, foram recuperados nesta quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), os concentradores de oxigênio estavam guardados em uma residência no Setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. De acordo com a PM, os equ...