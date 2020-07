A Polícia Civil por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) recebeu imagens de um menino em um restaurante na região do Terminal do Dergo, em Goiânia, com características similares ao menino Danilo de Sousa Silva, de 7 anos. O garoto desapareceu no Parque Santa Rita, na última terça-feira (21) e desde então buscas estão sendo realizadas.

Os funcionários do estabelecimento disseram ter perguntado o nome do menino e ele disse que se chamava Danilo. Teria também confirmado a idade. Os vídeos, capturados no sábado (25) foram mostrados aos avós do menino, mas não tiveram certeza se são mesmo de Danilo.

A família afirma que o menino estava brincando na rua de casa quando foi visto pela última vez. Na última quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar suspenderam as buscas e estavam aguardando novas informações da Polícia Civil para que outra equipe retomasse o trabalho.

As buscas foram realizadas em uma mata com a utilização de drones e cães farejadores. Há também um lago nas proximidades, mas os bombeiros não acreditam que o menino possa ter se afogado no local.

Inicialmente, moradores relataram terem visto a criança no bairro vizinho, o Residencial Solar Bougainville, no dia do desaparecimento. Tia do menino, Yala Almeida afirmou ao POPULAR que novas informações chegaram sobre dois outros bairros: Santa Fé e Grajaú na sexta-feira (24). A família procurou, mas não encontrou pistas do menino.

A tia afirma que Danilo costuma brincar na rua de casa, mas sempre volta. Na terça-feira (21), porém, deu a hora de dormir e ele ainda não havia retornado. No dia seguinte, então, a família iniciou as buscas e registrou boletim de ocorrência.

Danilo é filho de Gracilene Almeida e tem cinco irmãos. Caso alguém o encontre, a família pede para entrar em contato pelo número (62) 98124-9314. Denúncias também podem ser repassadas à Polícia Civil pelo número 197, com sigilo absoluto.