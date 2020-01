Cidades Polícia realiza perícia em avenida onde mãe e filha foram atropeladas e mortas em Goiânia Intenção dos profissionais é identificar se o veículo realmente estava em alta velocidade

A Polícia Técnico-Cientifica realiza na manhã desta terça-feira (7) uma perícia na Avenida Independência, no Setor Leste Vila Nova, onde a mulher de 28 anos, grávida de cinco meses, e a filha de 4 anos morreram atropeladas por um carro. Caso aconteceu no último dia 31 do ano passado. A intenção dos profissionais é identificar se o veículo realmente estava em alta veloc...