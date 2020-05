Cidades Polícia realiza operação contra compras superfaturas pela Prefeitura de Montes Claros de Goiás Segundo as investigações, as contratações foram realizadas sem licitação

Atualizada às 10h52. A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (26) uma operação de combate a compras superfaturadas de medicamentos e utensílios farmacêuticos pela prefeitura de Montes Claros de Goiás. Segundo as investigações, as contratações foram realizadas sem licitação e a prefeitura chegou a pagar quatro vezes mais do que os preços médios praticados no mercado. ...