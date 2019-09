Cidades Polícia procura vereador acusado de facilitar fuga de preso em Luziânia Parlamentar de Novo Gama atuava como agente prisional temporário na cidade

Está foragido desde a última terça-feira (24) um vereador da cidade de Novo Gama, suspeito de integrar esquema que facilitou a fuga de um preso pela porta frente do Centro de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, no Entorno de Brasília. Ele atuava na unidade como agente prisional temporário. O parlamentar, juntamente com o ex-diretor regional, um agente prisional efetiv...