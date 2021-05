Cidades Polícia procura possível assassino em série de homens gays em Curitiba Suspeito teria feito ao menos três vítimas. Homicídios apresentam sinais semelhantes

A polícia do Paraná divulgou neste domingo (16) fotos de José Tiago Correia Soroka, 33, suspeito de ter matado ao menos três homens gays, dois em Curitiba e um em Abelardo Luz, no Estado de Santa Catarina, no prazo de um mês. Ele ainda teria tentado matar outro homem, na última terça-feira (11), na capital paranaense. O delegado Thiago Nóbrega, da Divisão de Hom...