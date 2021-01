Cidades Polícia procura homem que estuprou jovem de 16 anos em rampa da BR-153, no Jardim Goiás, em Goiânia Câmeras de segurança próximas registraram a fuga do suspeito pouco depois do crime

Um homem é investigado pela Polícia Civil (PC) pelo estupro de uma jovem de 16 anos na rampa de acesso à BR-153, no Jardim Goiás, em Goiânia, onde a vítima costumava transitar. O homem teria ameaçado e abusado sexualmente da garota no dia 10 de novembro do ano passado. De lá para cá a PC empreende diligências para encontrar o suspeito, mas ele ainda não foi identi...