Cidades Polícia procura em cisternas de condomínio arma que matou Marielle Carregador de pistola e munições foram achados, mas a arma, não

Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e integrantes do Ministério Público (MP) realizaram inspeção em cisternas de um condomínio em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, território com forte presença miliciana. O objetivo era checar informações da possível localização da arma usada na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Mergulhadores inspec...