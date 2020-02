Cidades Polícia prende trio suspeito de roubar objetos de fazenda em Rio Verde Os envolvidos receberam voz de prisão e foram levados para delegacia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de furto, roubo e receptação

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) prendeu três homens na noite de quinta-feira (27) em Rio Verde. Segundo os policiais, o trio foi flagrado com vários objetos roubados em uma propriedade da zona rural do município. Com eles foi encontrado além de dois tambores e 200L cheios de óleo diesel; quatro tambores de 30L de óleo; um tambor de 20L de óleo diesel...