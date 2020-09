Cidades Polícia prende três integrantes de grupo especializado em tráfico de drogas em Goiânia e Trindade Investigações que resultaram na operação começaram em dezembro de 2019, após assassinato no Eldorado Oeste, na capital

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) prendeu três integrantes de um grupo especializado em tráfico de drogas em Goiás. As prisões aconteceram no Parque Eldorado Oeste e no Jardim Colorado, na capital e também em Sanclerlândia, município localizado a 155 km de Goiânia. A ação é um desdobramento da Operação Elo Criminal que f...