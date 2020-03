Cidades Polícia prende suspeito de promover rinha de galos e encontra 98 animais aprisionados em Rio Verde Na casa do homem foram encontradas agulhas, máscaras, analgésicos para combater dores e até reguladores de metabolismo

Um homem foi detido nesta sexta-feira (13) suspeito de promover rinha de galos em uma casa da cidade de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. No local, onde funcionavam as disputas, foram encontrados 98 animais aprisionados em gaiolas. Também foram apreendidas agulhas, máscaras, medicamentos usados como analgésicos para combater dores e até reguladores de metabolismo. O detido foi ...