Cidades Polícia prende suspeito de participar de roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos A suspeita é de que, logo depois da fuga, os criminosos tenham dividido o material, que estava em uma caminhonete clonada com identificação da Polícia Federal

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã deste domingo, 28, um suspeito de participar do roubo de 720 quilos de ouro que ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na última quinta-feira, 25. Em nota, os delegados Pedro Ivo Correa dos Santos e João Hueb, da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Banco), comunicaram a prisão do suspeito, m...