Cidades Polícia prende suspeito de matar homem a facadas no Setor Campinas, em Goiânia Crime foi registrado no dia 2 de dezembro do ano passado. Suspeito seria autor de outro homicídio no mesmo bairro

A Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu nesta sexta-feira (8) o suspeito pelo homicídio de Janisvaldo Batista Tavares. O homem é suspeito de matar Janisvaldo com golpes de faca, em um bar, no Setor Campinas, em Goiânia, no dia 2 de dezembro de 2020. Os responsáveis pela investigação detalham que dias após o crime, o suspeito deixou a capital e fugiu para a cida...