Cidades Polícia prende suspeito de filmar momento em que matou rival em Goiânia; veja vídeo Homicídio aconteceu no final do ano passado e seria vingança a morte de traficante que mandava no Bairro Capuava

A Polícia Civil prendeu na última quinta-feira (1º) o suspeito de matar Sullivan Rodrigues Lima, de 30 anos, na tarde do dia 29 de dezembro do ano passado, no Bairro Capuava, Região Oeste de Goiânia. Segundo as investigações, Tiago Souza Cardoso, de 29 anos, executou a vítima com vários tiros e filmou toda a ação. O vídeo chegou a ser divulgado pelas redes sociais na é...