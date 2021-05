Cidades Polícia prende suspeito de cultivar “supermaconha” no Jardim Santo Antônio, em Goiânia No local, os policiais encontraram 100 pés da planta, dinheiro, balanças de precisão, exaustores, ventiladores e um sistema de iluminação com aquecimento especial

Um homem foi preso no Jardim Santo Antônio, em Goiânia, na última sexta-feira (7), depois que a polícia encontrou seis estufas usadas no cultivo de “supermaconha” em sua casa. Segundo os agentes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), uma denúncia anônima os levou até o suspeito. No local, os policiais encontraram ainda 100 pés da planta, dinheiro, balanç...