Cidades Polícia prende motorista de aplicativo com drogas, arma e drone em Goiânia Foi encontrada uma sacola dentro do veículo com ecstasy, maconha e papelotes de cocaína prontos para venda

A Polícia Militar (PM) prendeu, na tarde dessa segunda-feira (23), no Residencial Licardino Ney, em Goiânia, um motorista de aplicativo que carregava dentro do veículo 100 comprimidos de ecstasy, 22 porções de maconha e 100 papelotes de cocaína prontos para venda. Ele relatou que estaria no local para entregar a droga em um endereço próximo. Ao chegar ao local, os pol...