Vida Urbana Polícia prende homem que vendeu arma de fogo para atiradores de Suzano Segundo as investigações policiais, o homem vendeu um revólver calibre 38, com a numeração raspada, para o adolescente

A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje (10) um homem, de 47 anos, apontado como responsável pela venda da arma de fogo e munições aos dois atiradores que invadiram, no último dia 13, em uma escola em Suzano, em São Paulo. No ataque cinco estudantes, duas funcionárias do colégio e um empresário foram mortos. Os dois atiradores também morreram. Segundo as inv...