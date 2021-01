Cidades Polícia prende homem que transportava 400 kg de maconha em Bela Vista Suspeito de tráfico foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta terça-feira (26) transportando 400 kg de maconha, em Bela Vista, município vizinho de Goiânia. A equipe de militares do Batalhão de Choque recebeu, via Disque Denúncia, a informação da ação criminosa. Após monitoramento na região, o veículo descrito na denúncia foi localizado na zona rural ocupado por do...