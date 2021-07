Cidades Polícia prende em operação empresário suspeito de furtar energia em Rubiataba Dono de uma fábrica de tijolos foi preso em flagrante

Agentes da Delegacia de Polícia (DP) de Rubiataba prenderam durante a Operação Cidade Luz, no município, nesta terça-feira (27), um homem, de 36 anos, suspeito pelo furto de energia elétrica. Ele é dono de uma fábrica de tijolos, que fica entre os municípios de Rubiataba e Ipiranga de Goiás. No local, com o apoio da Polícia Técnico-Científica e da empresa Enel, ...