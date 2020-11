Cidades Polícia prende em Goiás e no Paraná grupo que adulterava quilometragem de veículos Ação visava diminuir a quilometragem original dos carros para facilitar a revenda. Vendedores de vários estados utilizavam os serviços dos criminosos

Grupo de criminosos presos em Goiás e no Paraná é especialista em adulteração de hodômetros de veículos. Depois de investigação, duas pessoas foram presas em Goiânia e outras 20 no Paraná. A prática era realizada para diminuir quilometragem de veículos com objetivo de facilitar a revenda. O grupo tinha como clientes revendedores de automóveis de vários estados da federação. Os dois i...