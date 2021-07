Cidades Polícia prende em Catalão homem conhecido como ‘vovô do tráfico’ Na casa do suspeito de 64 anos policiais encontraram drogas, balança de precisão e equipamentos utilizados na preparação de entorpecentes

Equipe do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (8), um homem de 64 anos conhecido como “vovó do tráfico” logo após ele vender drogas no Setor Universitário, em Catalão. Durante as buscas na casa do suspeito, os policiais apreenderam cocaína, balança de precisão, diversos insumos químicos para transformação e prep...