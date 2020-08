Cidades Polícia prende dupla em Jaraguá com 15 cartões quando tentava fazer saques em contas diversas Os dois homens ainda ofereceram R$ 10 mil para o delegado não formalizar os procedimentos. Por conta disso, os criminosos também foram autuados por corrupção ativa

Dois homens que são do Ceará, mas vivem no Distrito Federal, foram presos em Jaraguá, no Centro de Goiás, com mais de dez cartões bancários enquanto tentavam fazer saques em uma agência, no fim de semana. Durante as prisões, os criminosos ofereceram R$ 10 mil para o delegado não formalizar os procedimentos. Por conta disso, eles ainda foram autuados por corrupção ativa. A políci...