Cidades Polícia prende dois e apura estupro, maus-tratos e mortes em Centro de Reabilitação de Aragoiânia Operação realizada pela Polícia Civil fiscalizou instituição particular. Higiene e instalações eram precárias

Dois funcionários de uma clínica de reabilitação particular foram presos nesta sexta-feira (20), em Aragoiânia, suspeitos de cárcere privado, maus tratos, estupro e mortes. A operação, realizada pela Polícia Civil, também contou com uma inspeção da vigilância sanitária estadual e apurou falta de higiene e instalações precárias. No local, dependentes químicos, adolescentes e...