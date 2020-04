Cidades Polícia prende cinco homens com 128 televisores roubados em Goiânia Toda a mercadoria foi apreendida e os presos levados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por receptação

Após denúncia de que havia uma carga de TVs roubadas em uma casa, no setor Crimeia Oeste, em Goiânia a Polícia Militar prendeu cinco homens com 128 televisores na noite de sábado (4). A Polícia foi até o local onde prendeu um morador com 42 televisores novos e cinco, que estavam fora da caixa. Além disso foram apreendidos quatro notebooks sem nota fiscal...