Polícia prende 5 e recupera R$ 276 mil roubados de banco em Aparecida de Goiânia

Cinco homens foram presos nesta quinta-feira (9) suspeitos de terem participado do roubo a uma agência bancária de Aparecida de Goiânia, ontem, no Setor Garavelo. Grande parte do dinheiro levado no crime, cerca de R$ 276 mil, foi recuperado pelos policiais. Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar (PM), um policial civil de folga percebeu a movimen...