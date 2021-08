Cidades Polícia prende 10 pessoas em ação contra milícia no Rio de Janeiro Grupo investigado atua em diversos bairros da região metropolitana

Agentes da Polícia Civil fizeram ontem (3) uma operação para prender suspeitos de integrar uma milícia que atua em diversos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro. Até as 15h20, dez pessoas haviam sido presas. Os policiais também fecharam depósitos de gás e comércios ilegais. De acordo com a Polícia Civil, a ação visa a investigar e impedir a exploraçã...