Cidades Polícia penal encontra celulares escondidos em garrafa pet dentro de mochila em Goiatuba Além dos aparelhos, chips, carregadores e uma porção de droga estavam na bolsa que foi jogada para dentro da unidade

Nove celulares foram apreendidos no Presídio de Goiatuba, na madrugada desta segunda-feira (18), depois de ser colocados em uma garrafa pet e embalados em uma mochila que foi jogada dentro da unidade. No pacote ainda havia chips de telefonia, carregadores para os aparelhos e uma porção de maconha. O suspeito da ação foi visto por imagens de videomonitoramento, mas co...