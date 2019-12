Cidades Polícia pediu a prisão de 5 ex-diretores do Ipasgo e mais 4 Juíza negou os pedidos sob alegação de que a liberdade dos citados não acarreta dano à apuração. Ao todo, 19 pessoas são investigadas

Dos 19 investigados na Operação Metástase, deflagrada esta semana pela Polícia Civil, 9 tiveram o pedido de prisão negados pela Justiça. Entre eles, 5 são diretores e ex-presidentes do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo). As outras três são ligadas ao Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh). A justificativa para a negativa da j...