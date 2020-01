Cidades Polícia ouve testemunhas Homem que perdeu a mulher grávida e a filha de 4 anos deve ser o primeiro a ser ouvido. Ele estava com outra filha no colo e conseguiu recuar antes do impacto

A Polícia Civil começa nesta quinta-feira, dia 2, a tomar os depoimentos das testemunhas do atropelamento que resultou na morte de Meiriany Ester Luiz Cotrim, de 28 anos, e da filha, Ana Vitória Luiz da Silva, de 4 anos, na Avenida Independência, próximo ao cruzamento com a Avenida Araguaia, no Centro. Meiriany estava grávida de 5 meses de uma criança do sexo masculi...