Cidades Polícia ouve oito testemunhas em investigação sobre morte de funcionário atingido por rocha Depoimentos foram colhidos nesta sexta-feira (14); delegado busca averiguar se houve negligencia por parte dos responsáveis pela mina

A Polícia Civil ouve nesta sexta-feira (14) oito pessoas como testemunhas da morte de um homem, de 46 anos, que foi atingido por uma rocha, de aproximadamente 20 toneladas, enquanto trabalhava em uma mina no município de Campos Verdes, no norte de Goiás. O acidente ocorreu na tarde da última quinta-feira (13). As testemunhas contaram à polícia que faziam a limpez...