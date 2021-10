Cidades Polícia não tem indícios de participação de movimentos sociais e partidos em depredação de moradias São enganosos os vídeos que circulam nas redes sociais afirmando que casas construídas com recursos federais foram depredadas por movimentos sociais

Vídeos virais no Facebook, YouTube, Twitter e TikTok enganam ao atribuir aos movimentos sociais MST e MTST e aos partidos de esquerda a depredação de um residencial do programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. O caso ainda está sendo investigado, e a Polícia Federal afirmou que, até o momento, não foi identificada a participação de p...